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Таиланд планирует ввести сбор для иностранных туристов

Таиланд планирует ввести сбор для иностранных туристов Власти Таиланда начиная с июня 2023 года планируют начать взимать сбор в размере 300 бат (9 долларов) с иностранных туристов, прибывающих в страну.
Туризм
11 января 2023 г. 12:38
Таиланд планирует ввести сбор для иностранных туристов

Власти Таиланда начиная с июня 2023 года планируют начать взимать сбор в размере 300 бат (9 долларов) с иностранных туристов, прибывающих в страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.

"С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут", - пояснил Ратчакитпракан.

По его словам, собранные деньги будут использованы для поддержки туристов, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристических направлений.

Министр добавил, что в этом году Таиланд ожидает около 25 млн туристов по сравнению с 11,8 млн в 2022 году.

Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в прошлом году. Туризм является важным сектором экономики для Таиланда, до пандемии COVID-19 на него приходилось около 12% ВВП страны.

В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства.

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