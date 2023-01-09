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Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства.
Другие страны
9 января 2023 г. 12:37
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

По его словам, министерство здравоохранения приняло решение отменить проверку сертификатов о вакцинации "перед въездом в страну на всех рейсах".

"[Решение] вступает в силу сегодня", - приводит его слова издание Thai Rath. Он обратил внимание на то, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

Заявление было сделано в столичном аэропорту Суваннапхум, где Чарнвиракул вместе с министром транспорта Саксаямом Чхидчобом, а также министром туризма и спорта Пипатом Ратчакитпраканом встречали первых путешественников из Китая. Группа из 269 человек прибыла рейсом авиакомпании Xiamen Airlines.

В Управлении по туризму Таиланда рассчитывают, что по итогам года королевство посетят 5 млн путешественников из Китая. В 2019 году, до пандемии коронавируса, в Таиланде побывали 11 млн китайских туристов.

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