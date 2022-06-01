Таиланд отменил карантин для туристов

Власти Таиланда отменили со среды карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации.

Власти Таиланда отменили со среды карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, иммунизированным туристам требуются для въезда, помимо паспорта, прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на 10 тыс. долларов.

Что касается непривитых или частично вакцинированных иностранцев, то вместо сертификата им необходимо предоставить отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста, сделанных за 72 часа до вылета в королевство.

Cистема Thailand Pass теперь должна автоматически выдавать QR-код в течение 1-2 часов после загрузки необходимых документов иностранцами. Гражданам Таиланда больше не нужно регистрироваться в ней. По прибытии в страну все путешественники должны пройти медицинский осмотр. Вместе с тем власти открыли для въезда 34 контрольно-пропускных пункта на наземных границах с Камбоджей, Лаосом, Малайзией и Мьянмой.

В среду Минздрав страны проинформировал о 4,5 тыс. заразившихся и 28 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных превысило 4,45 млн, вылечились более 4,38 млн человек, умерли 30 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 52,6 млн человек.