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Тадж-Махал спустя полтора года откроют для ночного посещения

Тадж-Махал спустя полтора года откроют для ночного посещения Индийский мавзолей Тадж-Махал, который полтора года был закрыт для ночного осмотра, откроется с 21 августа для посетителей, которые хотят увидеть памятник при лунном свете.
Туризм
20 августа 2021 г. 17:15
Тадж-Махал спустя полтора года откроют для ночного посещения

Индийский мавзолей Тадж-Махал, который полтора года был закрыт для ночного осмотра, откроется с 21 августа для посетителей, которые хотят увидеть памятник при лунном свете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу информационное агентство PTI.

Ночной осмотр памятника был закрыт 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По информации властей города Агра, где находится памятник, ночной осмотр будет разрешен 21, 23 и 24 августа. В пятницу мавзолей закрыт, а по воскресеньям в городе действует ночной комендантский час.

Для посетителей предусмотрено три временных интервала: с 20:30 до 21:00, с 21:00 до 21:30 и с 21:30 до 22:00. В каждом интервале будет допущено не более 50 туристов. Билеты можно забронировать за сутки.

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