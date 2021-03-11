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Строительство туркомплекса на одном из грязевых вулканов приостановлено

Строительство туркомплекса на одном из грязевых вулканов приостановлено Азербайджан широко известен в мире грязевыми вулканами
Туризм
11 марта 2021 г. 15:02
Строительство туркомплекса на одном из грязевых вулканов приостановлено

На одном из грязевых вулканов в Гобустане приостановлены работы по строительству туристического комплекса. Мы надеемся, что возобновление работ произойдет в ближайшем будущем.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) Флориан Зенгстшмид.

На территории Гобустана находится грязевой вулкан Готурдаг. Высота вулкана, расположенного в 70 километрах к юго-западу от Баку, в 3 км от места под названием Айрантёкен, составляет 150 метров. Вулкан имеет форму усеченного конуса глубиной 15-20 метров и диаметром 150 метров. Вулкан Готурдаг отличается от других активностью. Уже более 100 лет на вулкане наблюдается красивая картина: происходит непрерывный необычный процесс извержения, который приводит к образованию куполообразной грязевой массы, выходящей из подковообразного кратера длиной 50 метров и шириной 15 метров. Впервые это явление наблюдалось в 1926 году. Этот процесс продолжался до 1966 года. Затем в октябре того же года и весной 1970 года произошло обычное извержение.

Азербайджан широко известен в мире грязевыми вулканами. Из примерно 800 грязевых вулканов на Земле на территории нашей страны находится около 320. Некоторые из грязевых вулканов, распространенных в основном на территории Баку и Абшеронского полуострова, а также Гобустанского и Шамахинского районов, сформировались как памятники природы.

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Версия на азербайджанском языке Palçıq vulkanlarının birində turizm kompleksinin tikintisi təxirə salınıb

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