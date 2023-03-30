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Стоимость услуг взаимного туризма Азербайджана выросла в 2 раза

Стоимость услуг взаимного туризма Азербайджана выросла в 2 раза За прошедший год стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2 раза и составила 1,7 млрд долларов США.
Туризм
30 марта 2023 г. 13:48
Стоимость услуг взаимного туризма Азербайджана выросла в 2 раза

За прошедший год стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2 раза и составила 1,7 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Дефицит в размере 69,4 млн долларов США возник в результате превышения стоимости импорта туристских услуг (892,7 млн долларов США) над стоимостью экспорта (823,3 млн долларов США) за отчетный период. За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, увеличилось на 53%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, увеличилось в 2 раза.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts twofold increase in value of mutual tourism services
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dəyəri 2 dəfə artıb

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