Статистика приезжающих в Нахчыван туристов возросла на около 5 процентов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года Нахчыванскую Автономную Республику посетили 328 213 туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Автономной Республики, данный показатель превышает показатель аналогичного периода 2015 года на 4,8% или 15 137 человек.

Отметим, что за указанное время Нахчыван посетили 389 823 туристов. А статистика туристов, отправившихся в путешествие из Нахчыванской АР, составило 117 654 человек.