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Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан

Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан С середины июня в Швейцарии начало расти число заражений
Туризм
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3 июля 2020 г. 11:35
Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан

Федеральное правительство Швейцарии ввело ограничения на поездки в 29 стран в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, в список, наряду с такими странами как США, Бразилия, Россия и Швеция, включены Азербайджан, Армения, Саудовская Аравия, Катар.

Кроме того, 10-дневный карантинный режим будет введен в отношении граждан Швейцарии, вернувшихся из этих стран.

По данным федерального правительства, с середины июня в Швейцарии начало расти число заражений. Основной причиной роста является большое количество случаев заражения у людей, въезжающих в Швейцарию из шенгенского региона и других стран. С 6 июля лица, приезжающие из включенных в ограничительный список стран, также будут подвергнуты 10-дневному карантину.

 

 

 

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Версия на английском языке Switzerland restricts travel to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Azərbaycana səyahət məhdudiyyəti tətbiq edib

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