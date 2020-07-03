Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан

С середины июня в Швейцарии начало расти число заражений

Федеральное правительство Швейцарии ввело ограничения на поездки в 29 стран в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, в список, наряду с такими странами как США, Бразилия, Россия и Швеция, включены Азербайджан, Армения, Саудовская Аравия, Катар.

Кроме того, 10-дневный карантинный режим будет введен в отношении граждан Швейцарии, вернувшихся из этих стран.

По данным федерального правительства, с середины июня в Швейцарии начало расти число заражений. Основной причиной роста является большое количество случаев заражения у людей, въезжающих в Швейцарию из шенгенского региона и других стран. С 6 июля лица, приезжающие из включенных в ограничительный список стран, также будут подвергнуты 10-дневному карантину.