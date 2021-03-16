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Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов

Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина.
Туризм
16 марта 2021 г. 18:45
Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов

Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Morning.

По словам главного эпидемиолога страны Судата Самаравиры, недавно министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что нововведения вступят в силу в течение нескольких дней.

Те, кто прибывает в Шри-Ланку после полной вакцинации против COVID-19, будут полностью освобождены от необходимости проходить карантин.

Сейчас туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста - 40 долларов. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.

Кроме того, министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для медитаций и занятий йогой.

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