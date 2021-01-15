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Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны

Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны Гости должны предоставить подтверждение прививки
Туризм
15 января 2021 г. 17:56
Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны

Сейшельские острова открылись для туристов из любой точки мира, если они получили обе дозы вакцины от COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает Seychelles News Agency.

Гости должны предоставить подтверждение прививки.

В дополнение к вакцине путешественнику нужно также получить отрицательный результат ПЦР-теста, взятого в течение 72 часов до вылета, уточнил министр туризма островов Сильвестр Радегонде.

Мы надеемся, что это откроет туристическую индустрию для местных жителей, прежде всего для небольших отелей. А также обеспечить прорыв, в котором наша экономика отчаянно нуждается”, — пояснил Радегонде.

К середине марта, вероятно, гостям островов нужен будет только отрицательный результат ПЦР-теста, так как страна планирует вакцинировать 70 процентов местного населения и добиться коллективного иммунитета.

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