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Самир Дюбенди: В отелях регионов практически нет свободных мест

Самир Дюбенди: В отелях регионов практически нет свободных мест "В связи с приближением Нового года в отелях регионов Азербайджана практически нет свободных мест".
Туризм
24 декабря 2021 г. 17:28
Самир Дюбенди: В отелях регионов практически нет свободных мест

"В связи с приближением Нового года в отелях регионов Азербайджана практически нет свободных мест".

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

"В наших отелях, расположенных на самых популярных туристических направлениях, к концу прошлой недели уже было забронировано 70-80% мест. На сегодняшний день, вероятно, уже нет свободных мест. Клиентами наших отелей являются в основном местные жители. Потому что в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) билеты на самолеты значительно дороже, чем в прежние времена, к тому же для въезда в Азербайджан необходимо пройти специальные процедуры".

По словам С.Дюбенди, встреча Нового года в отелях, участие в новогодних праздниках обходится на 10-15% дороже по сравнению с прошлым годом: "И это понятно. Ввиду роста цен на потребительские товары отели, вполне естественно, тоже повысили цены. Стоимость банкета варьируется в зависимости от цен на продукты питания. Мы ожидали большего роста цен в отелях. Но отельерам все же удалось удержать цены в определенных пределах".

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Версия на азербайджанском языке Samir Dübəndi: "Regionlardakı hotellərdə demək olar ki, boş yer yoxdur"

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