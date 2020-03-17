Сроки туров в Россию для иностранцев предлагается перенести

Федеральное агентство по туризму предлагает въездным туроператорам перенести сроки совершения путешествия иностранных туристов в России при их согласии до 1 мая 2020 года в связи с тем, что с 18 марта временно введено ограничение на въезд иностранных граждан из-за коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой̆ коронавирусной̆ инфекции с 18 марта 2020 года временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Беларуси до 1 мая 2020 года. Временно также приостановлена выдача туристических виз, включая визы в форме электронного документа.