Россия может ограничить авиарейсы в Турцию

Источники РБК в авиационной отрасли подтвердили информацию о сегодняшнем заседании

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора в пятницу обсудит вопрос ограничения рейсов в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что это связано с ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. По его словам, необходимо предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в Россию.

Источники РБК в авиационной отрасли подтвердили информацию о сегодняшнем заседании. Представители туристической сферы сообщили, что готовятся к введению дополнительных мер по предотвращению завоза новых штаммов вируса. Речь, в частности, идет о "лондонском сценарии".

"Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции", — уточнил собеседник РБК.

В последние недели в Турции отмечается значительный рост количества случаев инфицирования и смертей от коронавируса. Так, начиная со второго апреля ежедневно фиксируется более 40 тысяч новых заражений, а накануне показатель достиг почти 55 тысяч. Кроме того, в стране зафиксирован рекорд по количеству смертей от COVID-19.