Срок выдачи виз для въезда в Россию для иностранных туристов может быть сокращен

Сокращение сроков выдачи виз для въезда в РФ для иностранных туристов с 20 до 10 дней, а также увеличение временного порога для подачи документов на визу будут способствовать росту туристических потоков.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

Ранее сообщалось, что ассоциация "Мир без границ" направила в Министерство экономического развития письмо с предложениями мер по либерализации визового режима, направленных на увеличение въездных туристических потоков и не требующих серьезных временных и материальных затрат со стороны государства.Собеседник агентства выразил осведомленность в том, что в адрес Минэкономразвития РФ поступает большое количество предложений от общественных организаций, профессиональных объединений и экспертов, большая часть из которых затрагивает тему развития практики электронных виз.

"Среди правил, которые сильно бы облегчили получение иностранными гражданами виз в РФ, можно назвать сокращение выдачи виз с 20 до 10 дней и увеличение минимального временного порога для подачи документов на электронную визу", - сказал он.Агамов пояснил второе предложение, отметив, что сейчас заявку на электронную визу нужно подавать не раньше, чем за 20 дней до предполагаемой поездки. Представитель туриндустрии не исключил, что этот срок связан с определенными техническими условиями, но указал, что такое ограничение неудобно для человека, который планирует свое путешествие заранее.

"Россия для многих туристов остается далекой страной, и путешествие к нам планируют заранее, а не за 20 дней. Если мы говорим о таких передовых технологиях как электронная виза, то нужно стремиться дать возможность потенциальному туристу подавать на нее заявку гораздо раньше, чем за 20 дней. Это вопрос технический, но к нему нужно отнестись вдумчиво, чтобы осознать полезность такой меры", - прокомментировал ситуацию он.