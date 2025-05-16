Турпоток в Азербайджан вырос на 1%

В январе-апреле этого года Азербайджан посетили около 736 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

В январе-апреле этого года Азербайджан посетили около 736 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в апреле в страну прибыли 227 788 иностранцев и лиц без гражданства. Это на 7% меньше, чем год назад.

В апреле наибольшее количество туристов прибыло в Азербайджан из России - 53 073 человека. На втором месте расположилась Турция (39 417 человек), на третьем - Индия (26 253 человека).

В течение месяца в страну прибыло 16,6 тыс. туристов из Ирана, 9,4 тыс. - из Грузии, 7,9 тыс. - из Казахстана, 7,8 тыс. - из Саудовской Аравии, 7,2 тыс. - из Пакистана, 5,8 тыс. - из Объединенных Арабских Эмиратов и 4,1 тыс. - из Узбекистана.