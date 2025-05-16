О нас

Турпоток в Азербайджан вырос на 1%

Турпоток в Азербайджан вырос на 1% В январе-апреле этого года Азербайджан посетили около 736 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.
Туризм
16 мая 2025 г. 18:03
Турпоток в Азербайджан вырос на 1%

В январе-апреле этого года Азербайджан посетили около 736 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в апреле в страну прибыли 227 788 иностранцев и лиц без гражданства. Это на 7% меньше, чем год назад.

В апреле наибольшее количество туристов прибыло в Азербайджан из России - 53 073 человека. На втором месте расположилась Турция (39 417 человек), на третьем - Индия (26 253 человека).

В течение месяца в страну прибыло 16,6 тыс. туристов из Ирана, 9,4 тыс. - из Грузии, 7,9 тыс. - из Казахстана, 7,8 тыс. - из Саудовской Аравии, 7,2 тыс. - из Пакистана, 5,8 тыс. - из Объединенных Арабских Эмиратов и 4,1 тыс. - из Узбекистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tourist flow to Azerbaijan up by 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 1 % artıb

Другие новости из категории

Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку
ФотоAir Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку
15 мая 2025 г. 11:10
За четыре месяца заповедники и музеи Азербайджана посетили более 277 тыс. человек
За четыре месяца заповедники и музеи Азербайджана посетили более 277 тыс. человек
14 мая 2025 г. 16:50
Расширяются направления поездок в Карабах и Восточный Зангезур на личных автомобилях
Расширяются направления поездок в Карабах и Восточный Зангезур на личных автомобилях
14 мая 2025 г. 12:12
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной
AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной
12 мая 2025 г. 17:18
Названа доля Азербайджана среди направлений зарубежных поездок граждан Грузии
Названа доля Азербайджана среди направлений зарубежных поездок граждан Грузии
8 мая 2025 г. 16:02
Туристические возможности Азербайджана представлены в Израиле
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в Израиле
7 мая 2025 г. 17:45
Кянан Гулузаде: Азербайджан готов расширять туризм в рамках D-8
ФотоКянан Гулузаде: Азербайджан готов расширять туризм в рамках D-8
6 мая 2025 г. 18:14
Centrum Air: Между Узбекистаном и Азербайджаном открылся новый авиамост
Centrum Air: Между Узбекистаном и Азербайджаном открылся новый "авиамост"
5 мая 2025 г. 19:03
Теймур Гасанов: Новый рейс между Баку и Ташкентом подтверждает растущий интерес к Азербайджану
Теймур Гасанов: Новый рейс между Баку и Ташкентом подтверждает растущий интерес к Азербайджану
5 мая 2025 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi