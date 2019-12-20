Поток туристов из Азербайджана в другие страны возрос на 14%

Число выезжающих за границу граждан Азербайджана в январе-ноябре этого года увеличилось на 14,1% - до 5 095 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, основными направлениями стали Иран (36,7%), Грузия (28,7%), Россия (17,6%), Турция (11,5%), остальные страны (5,5%).

Среди выезжающих 64% приходится на мужчин, 36% - женщин.

За этот период число граждан Азербайджана, путешествующих в Иран, увеличилось на 25,5%, в Грузию - на 12,7%, в Россию - на 6,2%, в Турцию - на 4,5%.

Железнодорожным и автомобильным транспортом для поездок за границу воспользовались 82,5% граждан Азербайджана, 16,8% - воздушным и 0,7% - водным транспортом.