​Посол Италии: Азербайджано-итальянские отношения в области туризма имеют большой потенциал

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский институт туризма и менеджмента и итальянское Общество Данте Алигьери подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили председатель Общества Данте Алигьери в Азербайджане Гюльнара Асланбейли и ректор вуза Джафар Джафаров.

Посол Италии в Баку Джампаоло Кутильо оценил подписание документа, как начало нового этапа развития отношений между университетами двух стран.

"Туризм – это сектор экономики, где нам есть чем поделиться друг с другом", - заявил дипломат.

По его словам, Азербайджан проделал большую работу для пропаганды своего туристического потенциала и добился успехов в этом направлении.

"Думаю, что со временем туризм станет важной частью азербайджанской экономики", - сказал посол.

Наряду с этим Д.Кутильо отметил, что сегодня в Азербайджане наблюдается рост интереса к итальянскому языку. "Это связано с тем, что между нашими странами налаживаются экономические связи, бизнес-связи, развиваются отношения в сфере туризма. Мы хотим помочь увеличить азербайджанское присутствие в Италии", – сказал посол.

В свою очередь ректор АИТУ Джафар Джафаров отметил, что на данный момент обсуждается вопрос о предоставлении возможности прохождения практики для азербайджанских студентов в итальянских отелях. Меморандум предполагает открытие курсов итальянского языка в АИТУ, начиная с февраля месяца.