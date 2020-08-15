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Панама требует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну

Панама требует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну Власти Панамы сообщили, что все граждане, желающие въехать на территорию страны, будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус.
Туризм
15 августа 2020 г. 22:41
Панама требует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну
Панама

Власти Панамы сообщили, что все граждане, желающие въехать на территорию страны, будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление гражданской авиации республики.

"Требуется предоставить авиакомпании справку об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста, выданного не позднее 48 часов до посадки на рейс из страны отправления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что запросы на возобновление коммерческих рейсов должны быть одобрены властями Панамы, а также быть поданы за 20 дней до выполнения полета.

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