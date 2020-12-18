ООН: С начала года туристический сектор потерял $935 млрд

Туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

Туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года", - уточнили в организации.

Это означает, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Организация уточнила, что по прогнозам, число международных путешественников сократится на 70-75% по итогам года. В прошлом году число туристов, перемещающихся между странами, достигало полутора миллиарда.