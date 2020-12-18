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ООН: С начала года туристический сектор потерял $935 млрд

ООН: С начала года туристический сектор потерял $935 млрд Туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.
Туризм
18 декабря 2020 г. 06:07
ООН: С начала года туристический сектор потерял $935 млрд

Туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года", - уточнили в организации.

Это означает, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Организация уточнила, что по прогнозам, число международных путешественников сократится на 70-75% по итогам года. В прошлом году число туристов, перемещающихся между странами, достигало полутора миллиарда.

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Версия на азербайджанском языке Turizm sənayesi bu il 935 milyard dollar itirib

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