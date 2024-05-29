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Российская “Азимут” запускает рейс из Минвод в Гянджу

Российская “Азимут” запускает рейс из Минвод в Гянджу Российская авиакомпания “Азимут” с 13 июня начнет выполнение рейса по направлению Минеральные Воды - Гянджа.
Туризм
29 мая 2024 г. 16:23
Российская “Азимут” запускает рейс из Минвод в Гянджу

Российская авиакомпания “Азимут” с 13 июня начнет выполнение рейса по направлению Минеральные Воды - Гянджа.

Об этом, как передает Report, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Расширяем географию воздушных связей Ставрополья. Запускаем новое направление из аэропорта Минеральные Воды. С 13 июня стартует еженедельный прямой рейс авиакомпании «Азимут» в Гянджу, один из крупнейших городов Азербайджана», - написал В.Владимиров в социальных сетях.

Он отметил, что это «сделает удобнее логистику» для ставропольских путешественников и предпринимателей, а также будет способствовать росту турпотота в Ставропольский край.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Azimut” şirkəti Minvodıdan Gəncəyə uçuşlara başlayacaq

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