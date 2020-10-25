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Report Georgia

Оглашены данные по турпотоку в регионе ЦАРЭС

Оглашены данные по турпотоку в регионе ЦАРЭС Из общего числа прибывающих туристов 91% приезжают из соседних стран, из которых две трети от общего числа приходятся на другие страны ЦАРЭС
Туризм
25 октября 2020 г. 12:56
Оглашены данные по турпотоку в регионе ЦАРЭС

В 2019 году регион ЦАРЭС (Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества) отправил 70 млн выезжающих туристов, но принял только 41 млн туристов.

Как передает Report, об этом говорится в стратегии развития туризма стран ЦАРЭС до 2020 года.

По словам экспертов, международный туризм в регионе (как въездной, так и выездной) сильно сконцентрирован в соседних странах, особенно в Российской Федерации. Более трех четвертей от общего числа прибывших из-за рубежа сосредоточены в четырех странах: Казахстане (23,6%), Кыргызстане (20,2%), Грузии (18,6%) и Узбекистане (16,3%).

Из общего числа прибывающих туристов 91% приезжают из соседних стран, из которых две трети от общего числа приходятся на другие страны ЦАРЭС.

"Туризм в регионе ЦАРЭС представлен, в основном, внутренним туризмом, за которым следуют туристы из соседних стран и, наконец, с географически удаленных рынков. В 2019 году регион посетили 424 миллиона внутренних туристов, в основном в Узбекистане (29,9%) и двух провинциях Китайской Народной Республики (КНР) – автономном районе Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (53,4%)2, - отмечается в стратегии.

Как сообщало ранее Report, Азиатский банк развития (АБР) в августе 2019 года одобрил проект технической помощи в размере 2 млн долларов США для оказания содействия странам ЦАРЭС в разработке комплексных стратегических программ для развития регионального туризма, конкретных региональных проектов и повышения институционального потенциала агентств, связанных с туризмом в странах ЦАРЭС. В рамках этого проекта странам-участницам ЦАРЭС будут предоставлены гранты для развития туристического потенциала от Китая до Грузии.

Программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества была запущена в 2001 году по инициативе АБР. На сегодняшний день в ЦАРЭС участвуют 11 стран - Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Монголия, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. АБР выполняет функции секретариата. Программу ЦАРЭС поддерживают несколько международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), Международный валютный фонд (МВФ), Программу развития ООН (ПРООН), Всемирный банк.

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