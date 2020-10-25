Оглашены данные по турпотоку в регионе ЦАРЭС

Из общего числа прибывающих туристов 91% приезжают из соседних стран, из которых две трети от общего числа приходятся на другие страны ЦАРЭС

В 2019 году регион ЦАРЭС (Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества) отправил 70 млн выезжающих туристов, но принял только 41 млн туристов.

Как передает Report, об этом говорится в стратегии развития туризма стран ЦАРЭС до 2020 года.



По словам экспертов, международный туризм в регионе (как въездной, так и выездной) сильно сконцентрирован в соседних странах, особенно в Российской Федерации. Более трех четвертей от общего числа прибывших из-за рубежа сосредоточены в четырех странах: Казахстане (23,6%), Кыргызстане (20,2%), Грузии (18,6%) и Узбекистане (16,3%).



Из общего числа прибывающих туристов 91% приезжают из соседних стран, из которых две трети от общего числа приходятся на другие страны ЦАРЭС.



"Туризм в регионе ЦАРЭС представлен, в основном, внутренним туризмом, за которым следуют туристы из соседних стран и, наконец, с географически удаленных рынков. В 2019 году регион посетили 424 миллиона внутренних туристов, в основном в Узбекистане (29,9%) и двух провинциях Китайской Народной Республики (КНР) – автономном районе Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (53,4%)2, - отмечается в стратегии.