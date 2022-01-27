Названы особенности туристических маршрутов Азербайджан-Грузия

Азербайджан совместно с Грузией проводит работу над новыми туристическими маршрутами с целью продвижения Азербайджана в качестве туристической дестинации и повышения конкурентоспособности. Среди этих маршрутов внимание привлекают маршруты "Али и Нино", "Ш

Азербайджан совместно с Грузией проводит работу над новыми туристическими маршрутами с целью продвижения Азербайджана в качестве туристической дестинации и повышения конкурентоспособности. Среди этих маршрутов внимание привлекают маршруты "Али и Нино", "Шелковый путь" и "Советское наследие", которые будут предлагаться иностранным туристам.

Советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Кянан Гулузаде прокомментировал грузинскому бюро Report особенности новых туристических маршрутов.

Он сообщил, что в обеих странах есть образцы советского наследия, которые будут интересны туристам: "Китайские туристы проявляют большой интерес к советскому наследию. Музей Иосифа Сталина в Гори - одна из самых популярных достопримечательностей среди туристов в Грузии. В Азербайджане также есть образцы наследия советского периода. В этом году начнется подготовка к включению советского наследия в совместный туристический маршрут. Также будут начаты работы по созданию маршрутов "Али и Нино" и "Шелковый путь"".

K.Гулузаде отметил, что тем, кто прочел бестселлер "Али и Нино", будет очень интересно посетить места, упомянутые в произведении – Баку, Батуми, где находится памятник "Али и Нино". В связи с формированием маршрута "Шелковый путь" предусмотрено дальнейшее расширение связей со странами Центральной Азии. В этом году будет подготовительный этап по созданию маршрутов, будут реализованы определенные пилотные проекты, а к 2023 году планируется их интенсивное внедрение".

Представитель агентства также отметил, что планируется привлечь в Грузию туристов, прибывающих в Азербайджан рейсом Нью-Йорк-Баку.