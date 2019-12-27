Наплыв туристов в Азербайджан перед Новым годом: В отелях нет свободных мест - МНЕНИЕ

Ежегодно азербайджанцы строят планы, где встретить Новый год, и направляются в регионы или же за рубеж. А иностранные туристы используют новогодние каникулы, чтобы посетить Азербайджан и провести тут праздник.

Перед Новым годом Report связался со специалистами из туристического сектора, чтобы узнать, какие процессы происходят в данной сфере в праздничные дни.

По словам советника председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффара Агакеримова, в отелях страны не осталось свободных мест: "Все отели забронированы на период с 30 декабря по 5 января. В действительности, это говорит о том, что у нас мало отелей. В частности, есть потребность в строительстве отелей в регионах. Причем строить надо 1, 2 и 3-звездочные отели, чтобы каждый мог позволить себе отдохнуть. К сожалению, цены в наших отелях очень дорогие. Качество услуг в большинстве отелей не тянет даже на 50% их стоимости. Для здоровой конкуренции необходимо строить много отелей в различной ценовой категории. Предпринимателям необходимо предоставлять налоговые льготы и скидки на земельные участки, что побудит их строить гостиницы и предлагать недорогие услуги. Если мы построим двухзвездочные отели и будем предоставлять там нормальные услуги, клиенты 5-звездочных отелей тоже станут их клиентами. Освобождение от налогов сроком на 3-5 лет также может создать широкие возможности для предпринимателей. Такая практика есть в соседних странах, в частности, Турции".

Советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов: "В канун Нового года в Азербайджан прибывают туристы из России, арабских стран, Ирана и Грузии".

По его словам, в канун новогодних праздников в Азербайджан прибывают туристы в основном из России, арабских стран, Ирана и Грузии, а проживающие в Азербайджане иностранцы уже с 25 декабря отправляются к себе на родину.

М. Агакеримов отметил, что наши сограждане чаще всего ездят в Россию, но немало путешествующих в Грузию, ОАЭ, Турцию и Францию: "Нам необходимо снизить цены на отели, повысить качество и спектр услуг для привлечения местных и иностранных туристов, а также предлагать разнообразные развлекательные программы для разных возрастных групп. Следует воспользоваться опытом Турции".

Президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Руслан Гулиев заявил, что подготовка к Новому году в сфере туризма началась уже в октябре: "В отелях регионов практически нет мест. Интенсивность наблюдается в направлении Габалы и Гусара. Большинство иностранных туристов приезжают из стран Персидского залива, Израиля, Индии и Пакистана. Во номера заранее оплачены заранее".

Президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Руслан Гулиев: "Начиная с ноября представители сферы туризма в стране предлагают свою продукцию международным партнерам и представительствам".

"В канун Нового года наши туристы чаще всего направляются в Черногорию, Турцию, ОАЭ, Европу и столицы СНГ. Празднества в Баку не уступают странам СНГ. С ноября представители сферы туризма в стране представляют свою продукцию международным партнерам и представительствам".

Директор Luna Travel Рахман Гулиев подчеркнул, что праздники в Азербайджане отмечаются не хуже, чем в странах Европы: "Иностранцы бронируют места уже с октября. Туристический сектор Азербайджана растет год от года. Чтобы обеспечить данный рост, необходим индивидуальный подход к каждому туристу, прибывающему в Азербайджан. Поскольку хорошее впечатление о стране гарантирует приезд следующих туристов".

Р.Гулиев полагает, что важным условием является обмен туристами: "К примеру, если азербайджанцы не будут отдыхать в Дубае, они не будут отправлять к нам туристов. Здесь важно взаимное сотрудничество".

"Среди туристов, приезжающих в Азербайджан накануне праздника, особо стоит отметить арабских туристов. Арабы приезжают в Азербайджан в основном из-за снега. Они любят наши регионы и природу. Европейцы же предпочитают приезжать в Баку чаще весной и летом".

Эксперт по туризму Рахман Гулиев: "Нельзя допускать подорожание отелей".

По его словам, туристы из Азербайджана, в основном, посещают Дубай, Турцию, Грузию и горнолыжные курорты Европы: "Сейчас в мире нет такой практики туризма в праздничные дни, которую бы мы не применили в нашей стране. Среди центров зимнего туризма следует указать комплексы "Шахдаг" в Гусаре, "Туфандаг" в Габале. В Шеки изучаются места для развития зимнего туризма, разрабатываются проекты. В будущем, по мере увеличения числа туристов, мы сможем обсудить различные альтернативные варианты. Но, к сожалению, нам пока не удалось поднять качество гостиничных услуг до существующего в Турции уровня. Несколько лет назад я говорил, что мы должны отправлять персонал отелей на тренинги в Анталию".

В то же время Р. Гулиев сказал, что нельзя допускать подорожание отелей: "Мы должны вести правильную ценовую политику. Я путешествовал по всему миру, и только в Азербайджане видел два меню - одно для иностранцев и одно для азербайджанцев. Тем не менее, у нас достаточно достижений в сфере туризма. Государственное агентство по туризму активно работает и реализует различные проекты".