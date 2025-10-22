На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне в январе-сентябре этого года израсходовано 6,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Напомним, что длина канатной дороги Ханкенди–Шуша составит около 6 км. Высота в Ханкенди достигнет 844 метров, а в Шуше - 1 317 метров. Время в пути будет около 13 минут, при скорости движения до 8 метров в секунду.

Проект направлен на развитие туризма и обеспечение удобного транспортного сообщения между Ханкенди и Шушой.