Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolunun tikintisinə xərclənən vəsait açıqlanıb
Turizm
- 22 oktyabr, 2025
- 13:47
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolunun tikintisinə 6,6 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, Xankəndi-Şuşa kanat yolunun uzunluğu 6 min metrə yaxın olacaq. Kanat yolunun Xankəndidə hündürlüyü 844 metr, Şuşada isə 1 317 metr təşkil edəcək. Kanat yolunda hərəkətin müddəti 13 dəqiqəyədək, sürəti isə saniyədə 8 metr nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, bu layihənin icrası ümumilikdə turizmin inkişafına təkan verməklə yanaşı, Xankəndidən Şuşaya və əks istiqamətə insanların rahat gediş-gəlişinin təmin olunmasıda mühüm rol oynayacaq.
Son xəbərlər
14:17
Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilibRegion
14:16
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıbMaliyyə
14:11
Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
14:11
Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıbRegion
14:10
Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilibSağlamlıq
14:06
Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötübMaliyyə
14:06
Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
14:02
Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıbMaliyyə
13:59