İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolunun tikintisinə xərclənən vəsait açıqlanıb

    Turizm
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:47
    Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolunun tikintisinə xərclənən vəsait açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolunun tikintisinə 6,6 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, Xankəndi-Şuşa kanat yolunun uzunluğu 6 min metrə yaxın olacaq. Kanat yolunun Xankəndidə hündürlüyü 844 metr, Şuşada isə 1 317 metr təşkil edəcək. Kanat yolunda hərəkətin müddəti 13 dəqiqəyədək, sürəti isə saniyədə 8 metr nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, bu layihənin icrası ümumilikdə turizmin inkişafına təkan verməklə yanaşı, Xankəndidən Şuşaya və əks istiqamətə insanların rahat gediş-gəlişinin təmin olunmasıda mühüm rol oynayacaq.

    Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolu İşğaldan azad edilmiş ərazilər Maliyyə Nazirliyi
    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Son xəbərlər

    14:17

    Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilib

    Region
    14:16

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    14:11

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Region
    14:10

    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Sağlamlıq
    14:06

    Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    14:06

    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    14:02

    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:59

    Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti