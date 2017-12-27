Министр: В большинстве отелей в Азербайджане на праздничные дни не осталось свободных мест

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Спрос диктует расширение туристической инфраструктуры и строительство новых отелей в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом министр Абульфас Гараев сказал на заседании коллегии министерства культуры и туризма.

По его словам, в связи с Новым годом в большинстве отелей уже не осталось мест: "Большинство граждан Азербайджана приняли решение провести праздник в стране. Для этого на местах придается особое значение организации концертных программ и развлечений".

Министр отметил, что в Азербайджане ценовая политика отелей по сравнению с мировыми масштабами невелика: "Рост цен в отелях в канун праздника и в конце недели обусловлен международным опытом. Но это еще не означает, что у нас в стране высокие цены по сравнению с другими. В настоящее время азербайджанским отелям удалось предоставить каждому потенциальному туристу соответствующие цены. В некоторых отелях цены до 50 манатов, а в некоторых дороже 1000 манатов. Развитие туристического рынка Азербайджана свидетельствует о проведении правильной политики".