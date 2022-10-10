Кыргызстан и Узбекистан хотят создать единый туристический продукт

Кыргызстан и Узбекистан планируют создать единый туристический продукт.

Кыргызстан и Узбекистан планируют создать единый туристический продукт.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Кыргыстан, об этом сообщил представитель Национального агентства по инвестициям Бакыт Дозоев на встрече деловых кругов Кыргызстана с представителями госорганов.

Планируется, что туристы, приехавшие в Узбекистан, далее будут отправляться в Кыргызстан (где смогут посмотреть Иссык-Куль или Сулайман-Тоо) и наоборот. Дозоев выразил надежду, что проект будет реализован в ближайшее время.

Он также рассказал, что в рамках Евразийского экономического союза проводится большая работа по импортозамещению и созданию совместных предприятий. Необходимо научиться вместе производить один вид продукции, чтобы заполнить мировые рынки.