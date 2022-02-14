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Кянан Гулузаде: Возможности делового туризма оцениваются в соответствии с генпланом Агдама

Кянан Гулузаде: Возможности делового туризма оцениваются в соответствии с генпланом Агдама Туристический потенциал Агдама широк, и в соответствии с генпланом города оцениваются возможности делового туризма.
Туризм
14 февраля 2022 г. 18:04
Кянан Гулузаде: Возможности делового туризма оцениваются в соответствии с генпланом Агдама

Туристический потенциал Агдама широк, и в соответствии с генпланом города оцениваются возможности делового туризма.

Об этом Report сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя участие главы государства в закладке фундамента отеля Park Forest Hotel Agdam во время визита в Агдам и возможности максимального использования туристического потенциала региона.

“Безусловно, освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают широким туристическим потенциалом, и создание туристической инфраструктуры является необходимостью для использования этого потенциала”, - сказал К.Гулузаде.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях появятся туристические маршруты, туристические продукты, туристическая инфраструктура и пр.: "Существует огромный интерес к оценке этих районов как туристических направлений. Мы также видим большой интерес в ходе наших презентаций за рубежом. Это и использование туристического потенциала, и создание новых рабочих мест, и реализация аналогичных проектов”.

К.Гулузаде считает, что проводимая работа – первые шаги большого плана: “Вы уже знаете, что в освобожденной от оккупации Шуше построены и сданы в эксплуатацию отели. В Агдаме состоялась закладка фундамента отеля. Конечно, в других регионах будут построены отели с привлечением государственных и частных инвестиций. В том числе будут построены объекты размещения как в местах с высоким туристическим потенциалом, так и в логистических центрах. Это непрерывный процесс. Мы сейчас находимся в начале этого пути. Такие отели планируется строить в соответствии с генеральными планами городов, регионов”.

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Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: “Ağdamın Baş Planına uyğun olaraq onun işgüzar turizm imkanları dəyərləndirilir”

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