Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 29%

В прошлом году количество ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 29,3% по сравнению с 2022 годом и составило 3 422,3 тыс.

В прошлом году количество ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 29,3% по сравнению с 2022 годом и составило 3 422,3 тыс.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, из общего числа ночевок 57,6% зарегистрировано в Баку, 3,9% - в Гусаре, 5,5% - в Губе, 4% - в Габале, 4,2% - в Нафталане, 3,7% - в Шабране, 3,2% - в Лянкяране, 1,5% - в Нахчыване, 4,7% - в Хачмазе, 0,9% - в Исмаиллы, 1% - в Гяндже, 0,9% - в Шамахы, 0,8% - в Шеки, 0,5% - в Мингячевире, 0,6% - в Шуше, 1,2% - в Гахе, 0,9% - в Масаллы, и 4,9% - в гостиницах и объектах гостиничного типа в других городах и районах страны.

Количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось на 33,7% по сравнению с 2022 годом и составило 1, 864 млн, что составляет 54,5% от общего количества ночевок. Из общего числа ночевок 15,2% приходится на граждан России, 10,3% - Индии, 7,8% - Турции, 7,3% - Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 9,7% - Саудовской Аравии, 3,6% - Израиля, 2,9% - Великобритании, 3,7% - Кувейта, 2,9% - США, 2,9% - Казахстана, 1,8% - Грузии, 2% - Пакистана, 2,2% - Узбекистана, 1,9% - Китая, 1,5% - Германии, 1,2% - Италии, 0,9% - Катара, 0,8% - Украины, 0,7% - Беларуси, 1,8% - Франции, 1,8% - Ирана, 0,6% - Бахрейна, 0,5% - Омана, 0,5% - Польши, 0,4% - Нидерландов, 17,4% - граждан других стран.

Количество ночевок, проведенных гражданами Азербайджана в гостиницах, увеличилось на 24,4% по сравнению с прошлым годом и составило 1 558,3 тыс., что составляет 45,5% от общего числа ночевок.