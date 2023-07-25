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Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 33%

Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 33% В первом полугодии этого года количество ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 363,2 тысячи.
Туризм
25 июля 2023 г. 12:58
Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 33%

В первом полугодии этого года количество ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 363,2 тысячи.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, из общего числа ночевок 61,1% зарегистрировано в Баку, 5% - в Гусаре, 4,8% - в Губе, 4,4% - в Габале, 3,6% - в Нафталане, 3% - в Шабране, 2,8% - в Лянкяране, 2,2% - в Нахчыване, 1,5% - в Хачмазе, 1,2% - в Исмаиллы, 1,1% - в Гяндже, 1% - в Шамахе, 0,8% - в Шеки, 0,7% - в Мингячевире, 0,7% - в Шуше, 0,7% - в Гахе и 5,4% - в гостиницах и объектах гостиничного типа в других городах и районах.

Количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось на 56,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составило 788,1 тыс. Это также 57,8% от общего количества ночевок. Из общего числа ночевок 17,4% приходится на Россию, 8,8% - на Индию, 8,6% - на Турцию, 6,7% - на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 6,5%- на Саудовскую Аравию, 4%- на Израиль, 4% - на Великобританию, 3,5% - на Кувейт, 2,7% - на США, 2,7% - на Казахстан, 2,1% - на Грузию, 2,1% - на Пакистан, 1,9% - на Узбекистан.

Количество ночевок, проведенных гражданами Азербайджана в гостиницах, увеличилось на 9,9% по сравнению с годом ранее и составило 575,1 тыс., что составляет 42,2% от общего количества ночевок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mehmanxanalarında gecələmələrin sayı 33 % artıb

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