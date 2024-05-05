Турист из Китая: Фестиваль ковров в Баку бесподобен

Фестиваль ковров, проходящий сегодня в Баку, бесподобен.

Фестиваль ковров, проходящий сегодня в Баку, бесподобен.

Об этом сказал Report турист из Китая Чу Боя.

Он рассказал, что посещает Азербайджан впервые: "Мои впечатления не передать словами. Баку - безопасный город с удивительной красотой, расположенный на побережье Каспийского моря".

Турист напомнил, что между Китаем и Азербайджаном существует прямой авиарейс, и поэтому добраться в Баку из КНР удобно.

Отметим, что 5 мая в Баку впервые в Азербайджане проходит Национальный фестиваль ковров. Мероприятие организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики, а также Агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO.