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Турист из Китая: Фестиваль ковров в Баку бесподобен

Турист из Китая: Фестиваль ковров в Баку бесподобен Фестиваль ковров, проходящий сегодня в Баку, бесподобен.
Туризм
5 мая 2024 г. 15:08
Турист из Китая: Фестиваль ковров в Баку бесподобен

Фестиваль ковров, проходящий сегодня в Баку, бесподобен.

Об этом сказал Report турист из Китая Чу Боя.

Он рассказал, что посещает Азербайджан впервые: "Мои впечатления не передать словами. Баку - безопасный город с удивительной красотой, расположенный на побережье Каспийского моря".

Турист напомнил, что между Китаем и Азербайджаном существует прямой авиарейс, и поэтому добраться в Баку из КНР удобно.

Отметим, что 5 мая в Баку впервые в Азербайджане проходит Национальный фестиваль ковров. Мероприятие организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики, а также Агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO.

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Версия на английском языке Tourist from China: Carpet festival in Baku incomparable
Версия на азербайджанском языке Çinli turist: Bakıda keçirilən Xalça Festivalı çox möhtəşəmdir

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