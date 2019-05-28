Россия требует от Китая объяснить проверку телефонов граждан на границе

Генеральное консульство России в Гуанчжоу (Южный Китай) направило китайской стороне дипломатическую ноту с просьбой объяснить основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС атташе генконсульства Григорий Колышкин. Причиной ноты стали жалобы российских граждан, приезжающих в страну.

«Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено»,— сказал он. Дипломат рассказал, что был случай, когда человек приехал в Китай по бизнес-визе на работу, хотя это запрещено.

«Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать и, в связи с этим, попросила его вернуться обратно»,— сказал он.

По словам атташе, неизвестно точное количество российских граждан, у которых проверили телефон, так как не все сообщают об этом в консульство. «По количеству мы не можем точно определить, потому что каждый день поступает новая информация»,— отметил атташе. По его словам, информация о проверке телефонов поступала при «пересечении границы в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу». Мы знаем, что в Шэньчжэне, например, такого нет»,— объяснил он, отметив, что Гуаньжоу «является местом, куда стекается большинство туристов». Атташе заявил, что китайская сторона получила ноту.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что проверка содержимого телефонов — не новая мера. По мнению экспертов, на которых ссылается АТОР, «самые тщательные проверки» могут грозить гражданам России, которые едут в КНР по туристической визе с желанием найти в Гуанчжоу работу. «Реальных туристов они (проверки) никак не касаются»,— считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, накануне генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что Китай начал выборочные проверки телефонов и мессенджеров при въезде в страну через Гуанчжоу, чтобы выяснить, действительно ли цель прибытия соответствует заявленной. Дипведомство на своем сайте отметило, что, «в случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны».