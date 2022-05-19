Из каких стран ждут туристов в Азербайджане в предстоящем сезоне?

Госагентство по туризму (ГАТ) проводит работу по внедрению инноваций в летнем сезоне.

Госагентство по туризму (ГАТ) проводит работу по внедрению инноваций в летнем сезоне.

Об этом Report сообщил советник председателя ГАТ Кянан Гулузаде.

По словам Гулузаде, планируется увеличить количество авиарейсов с рядом стран: “Здесь речь идет об увеличении рейсов как нашего национального авиаперевозчика, так и авиакомпаний, принадлежащих этим странам. Мы имеем в виду Ближний Восток и регион Южной Азии. Когда мы говорим о Ближнем Востоке, нашими основными приоритетами являются Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. А под Южной Азией мы подразумеваем Индию и Пакистан.

Планируется увеличение количества рейсов в ряд стран, а также открытие авиасообщения с некоторыми странами. Например, планируется вдвое увеличить количество рейсов в Саудовскую Аравию. В настоящее время из ОАЭ в Азербайджан осуществляется 36 рейсов в неделю, и мы планируем их увеличить”.

Председатель Ассоциации поддержки здоровья и термального туризма Руслан Гулиев считает, что прошедшая на днях встреча между ГАТ и представителями туристического сектора имеет особое значение с точки зрения развития сектора: "Встречу, организованную по инициативе Государственного агентства по туризму и продолжавшуюся более 3 часов, я бы назвал исторической. Мы обсудили множество целей, сотрудничество в государственно-частном секторе, вопросы совместного решения общих проблем. Целями для нас в этом году являются такие страны, как Япония, Китай, Южная Корея. Существует также туристический маршрут тюркоязычных стран. Мы проводим работу по увеличению числа туристов из Казахстана и Узбекистана. Также для нас важны туристы из европейских стран".

Эксперт по туризму Агиль Агаларов считает, что у Азербайджана появились возможности для восстановления показателей до пандемии, и необходимо максимально использовать эти возможности:

"В настоящее время растет число туристов из Индии и Пакистана. Естественно, мы наблюдаем рост числа визитов в нашу страну и из Ирана. Наряду с Ираном наблюдается резкий рост числа прибывающих из России и Турции. Естественно, что под влиянием войны, которую ведет Россия в Украине, растет и поток из этой страны в Азербайджан".