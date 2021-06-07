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Испания начинает принимать туристов

Испания начинает принимать туристов Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac
Туризм
7 июня 2021 г. 17:14
Испания начинает принимать туристов

Испания с понедельника открывает границы для туристов, прошедших полный цикл вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

RTVE отмечает, что наравне с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Согласно документу, подготовленному министерствами здравоохранения и внутренних дел, опубликованному в "Официальном государственном бюллетене" в субботу, турист, желающий посетить Испанию, предварительно должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации как минимум за 14 дней до въезда в страну.

Для этого необходимо заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое сгенерирует QR-код, его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля. Кроме того, в рамках постепенного открытия для туристов Испания также с 7 июня, спустя год после закрытия, разрешила швартовку круизных лайнеров в портах страны. В то же время в Испанию не смогут въезжать туристы из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya turistlər üçün açılır
Версия на английском языке Spain to reopen doors to tourists

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