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Гянджа лидирует по средней стоимости номера в трехзвездочных отелях в Азербайджане

Гянджа лидирует по средней стоимости номера в трехзвездочных отелях в Азербайджане Средняя стоимость номера в 3-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана за январь-апрель составила 76 манатов.
Туризм
12 апреля 2024 г. 17:29
Гянджа лидирует по средней стоимости номера в трехзвездочных отелях в Азербайджане

Средняя стоимость номера в 3-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана за январь-апрель составила 76 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по туризму за январь-апрель, составленном на основе данных с сайта booking.com.

Согласно отчету, это на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по средней стоимости номера в 3-звездочном отеле занимает город Гянджа – 135 манатов.

На втором месте - отели Баку, где средняя стоимость составила 75 манатов. Это в свою очередь на 50,7% меньше, чем год назад.

Третье место занял Шеки - 72 маната, следом идут Исмаиллы 63 маната, Астара - 60 манатов, и Мингячевир - 50 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 ulduzlu hotellərdə ən yüksək qiymətlər Gəncədədir

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