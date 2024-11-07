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Число авиарейсов в Азербайджан из-за рубежа выросло почти на 20%

Число авиарейсов в Азербайджан из-за рубежа выросло почти на 20% 14:34
Туризм
7 ноября 2024 г. 14:58
Число авиарейсов в Азербайджан из-за рубежа выросло почти на 20%

В Азербайджан в январе-октябре текущего года выполнено 22 446 авиарейсов, что на 19,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму.

По данным агентства, за 10 месяцев рейсы в Азербайджан совершались из 41 страны, что на 7 стран или на 20,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период больше всего рейсов в Азербайджан выполнено из России - 6 614 (+13,7%), Турции - 4917 (+3,2%), ОАЭ - 2 629 (+35,5%).

В топ-10 стран по количеству рейсов в Азербайджан также вошли: Грузия - 1 687 (+27,1%), Казахстан - 730 (+7,6%) , Саудовская Аравия - 697 (-11,4%), Индия - 554 (+4 раза), Катар - 489 (+58,7%), Узбекистан - 359 (-29,6%) и Кувейт - 353 (+14,2%).

Агентство отмечает, что в октябре в Азербайджан выполнен 2 101 рейс (+6% от показателя октября 2023 года). В том числе, из России совершено 656 рейсов (+4%).

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Версия на английском языке Number of flights to Azerbaijan from abroad up by nearly 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana xaricdən uçuşların sayı 20 %-ə yaxın artıb

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