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Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 30%

Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 30% В январе-октябре этого года количество пассажиров, путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана, увеличилось на 30,5%.
Туризм
8 ноября 2024 г. 11:40
Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 30%

В январе-октябре этого года количество пассажиров, путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана, увеличилось на 30,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, за этот период 2 млн 829 тыс. 977 человек воспользовались услугами авиаперевозок в 41 страну.

При этом число направлений увеличилось на 7 (20,5%), а количество пассажиров возросло на 661 472 человека (30,5%) в годовом выражении.

За десять месяцев наибольшее количество пассажиров из Азербайджана выбрали для поездок Россию - 778 464 человека (+26,9%), Турцию - 740 651 пассажир (+16,1%) и Объединенные Арабские Эмираты - 336 041 пассажир (+38,1%).

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Версия на английском языке Azerbaijan records over 30% surge in passenger air traffic from country
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı 30 %-dən çox artıb

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