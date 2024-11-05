Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев вырос на 28%

15:40 В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 2 млн 209 тыс. 720 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Азербайджан в январе-октябре текущего года посетили 2 млн 209,72 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе октябре в страну прибыло 226 359 иностранцев и лиц без гражданства, что на 21% больше, чем годом ранее.

За 10 месяцев наибольшее число туристов прибыло в Азербайджан из России (630 327 человек). На втором месте - Турция (357 615 человек), на третьем - Индия (201 382 человека).

В топ-10 стран по турпотоку в Азербайджан также входят Иран, Грузия, Саудовская Аравия, Казахстан, Пакистан, Китай и Узбекистан.