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Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом увеличилось на 33%

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом увеличилось на 33% В январе-октябре текущего в Азербайджан воздушным транспортом из 41 страны прибыло 2 млн 950 тыс. 819 человек.
Туризм
8 ноября 2024 г. 16:59
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом увеличилось на 33%

В январе-октябре текущего года в Азербайджан воздушным транспортом из 41 страны прибыло 2 млн 950 тыс. 819 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 7 стран (20,5%) и 738 835 человек (33,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев больше всего пассажиров в Азербайджан прибыло из России - 822 088 человек, что на 29,8% больше, чем годом ранее.

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 725 636 человек, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году.

В тройку лидеров также входят ОАЭ с 368 623 пассажирами (+46,9%).

В топ-10 стран также входят Грузия, Саудовская Аравия, Индия, Казахстан, Италия, Узбекистан и Катар.

В октябре воздушным транспортом в Азербайджан прибыли 289 212 пассажиров, что на 24,5% больше, чем в октябре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı 33 %-dən çox artıb

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