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Казахстан ввел визу "современные кочевники" для иностранных туристов

Казахстан ввел визу "современные кочевники" для иностранных туристов В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для иностранных туристов.
Туризм
2 ноября 2024 г. 17:12
Казахстан ввел визу современные кочевники для иностранных туристов

В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма и спорта республики.

"По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева введен новый тип визы Neo Nomad. Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников - зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии [коронавируса]", - говорится сообщении.

Отмечается, что иностранные туристы смогут таким образом находиться в Казахстане до одного года, сохраняя занятость в зарубежных компаниях.

По данным ведомства, для получения Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 тыс. долларов за пределами Казахстана. Также потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.

"Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции", - уточнили в министерстве.

В Минтуризма рассчитывают, что экономический эффект от внедрения визового режима превысит 3 млрд тенге (6,8 млн долларов) ежегодно.

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