Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29

Государственное агентство по туризму организует для иностранных участников 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, специальные ознакомительные туры по Азербайджану.

Государственное агентство по туризму организует для иностранных участников 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, специальные ознакомительные туры по Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок, на проведение этих туров агентство направит 159,4 тыс. манатов.

В рамках программы иностранные гости смогут посетить музеи, театры, оперные постановки, галереи и экопарки в Баку и других регионах Азербайджана. Также запланирована дегустация азербайджанских вин, которая позволит им познакомиться с местными традициями виноделия.