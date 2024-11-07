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Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29

Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29 Государственное агентство по туризму организует для иностранных участников 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, специальные ознакомительные туры по Азербайджану.
Туризм
7 ноября 2024 г. 12:21
Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29

Государственное агентство по туризму организует для иностранных участников 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, специальные ознакомительные туры по Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок, на проведение этих туров агентство направит 159,4 тыс. манатов.

В рамках программы иностранные гости смогут посетить музеи, театры, оперные постановки, галереи и экопарки в Баку и других регионах Азербайджана. Также запланирована дегустация азербайджанских вин, которая позволит им познакомиться с местными традициями виноделия.

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Версия на азербайджанском языке COP29-da iştirak edəcək xarici qonaqlar üçün ölkədaxili tanıtım səfərləri təşkil ediləcək

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