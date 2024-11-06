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Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан"

Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан" Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан".
Туризм
6 ноября 2024 г. 16:50
Кабинет министров утвердил Положение о курорте Нафталан

Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно положению, курорт "Нафталан" является особо охраняемой природной территорией с лечебной нафталановой нефтью, на территории расположены лечебно-оздоровительные учреждения, сооружения и объекты туристической инфраструктуры.

Здесь предоставляются лечебные, профилактические, диагностические и другие медицинские услуги (медицинский туризм) с использованием нафталановой нефти, добываемой из источников, расположенных в городе Нафталан, а также лечебно-оздоровительные услуги с использованием лечебно-оздоровительных мест.

Организация и ликвидация курорта осуществляется Кабинетом министров с учетом мнений и предложений Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, Государственного агентства по туризму, а также исполнительной власти города Нафталан.

Координацию деятельности в области изучения, использования и развития курорта осуществляет Минздравом, а в области охраны - Министерством экологии.

Минздрав контролирует организацию лечебно-профилактической работы в санаторно-курортных учреждениях, оказывает научно-методическую и консультативную помощь.

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Версия на азербайджанском языке “Naftalan” Kurortu haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib

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