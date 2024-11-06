Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан"

Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан".

Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно положению, курорт "Нафталан" является особо охраняемой природной территорией с лечебной нафталановой нефтью, на территории расположены лечебно-оздоровительные учреждения, сооружения и объекты туристической инфраструктуры.

Здесь предоставляются лечебные, профилактические, диагностические и другие медицинские услуги (медицинский туризм) с использованием нафталановой нефти, добываемой из источников, расположенных в городе Нафталан, а также лечебно-оздоровительные услуги с использованием лечебно-оздоровительных мест.

Организация и ликвидация курорта осуществляется Кабинетом министров с учетом мнений и предложений Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, Государственного агентства по туризму, а также исполнительной власти города Нафталан.

Координацию деятельности в области изучения, использования и развития курорта осуществляет Минздравом, а в области охраны - Министерством экологии.

Минздрав контролирует организацию лечебно-профилактической работы в санаторно-курортных учреждениях, оказывает научно-методическую и консультативную помощь.