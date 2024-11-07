Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 24%

В январе-октябре текущего года из Азербайджана осуществлено 22 268 рейсов в 42 страны, что на 8 стран (23,5%) и 3 443 рейса (18,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года из Азербайджана осуществлено 22 268 рейсов в 42 страны, что на 8 стран (23,5%) и 3 443 рейса (18,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана выполнено в Россию - 6 520 (+12%), Турцию - 4 952 рейса (+3,6%), ОАЭ - 2 567 рейсов (+32,3%).

Далее в топ-10 вошли Грузия - 1 692 рейса (+27,2%), Казахстан - 709 рейсов (+4,5%), Саудовская Аравия - 702 рейса (-9,8%), Индия - 555 рейсов (+3,9 раза), Катар - 490 рейсов (+60,1%), Узбекистан - 360 рейсов (+44,4%) и Кувейт - 354 рейса (+13,8%).

В октябре число рейсов из Азербайджана за границу выросло на 5,9% - до 2 103. В прошлом месяце в Россию выполнено 655 рейсов, что на 3,3% больше, чем в октябре прошлого года.