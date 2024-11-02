Азербайджан готовит документы для включения храма "Атешгях" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Храм "Атешгях" может быть включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Азербайджан готовит документы для включения храма "Атешгях" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму приступило к подготовке номинационного документа.

Отметим, что храм "Атешгях" уже включен во временный список ЮНЕСКО. В Списке всемирного наследия числятся пять памятников Азербайджана, а во временном- 10.

Согласно указу президента Азербайджана, вокруг комплекса "Атешгях" создан музей под открытым небом, комплекс объявлен Государственным историко-архитектурным заповедником. Ежегодно музей посещают в среднем 145 тыс. человек. В 1998 году храм был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия.