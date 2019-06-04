Госагентство по туризму прокомментировало высокую стоимость авиабилетов в Азербайджане

Государственное агентство по туризму Азербайджана прокомментировало высокую стоимость авиабилетов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, председатель агентства Фуад Нагиев сообщил журналистам, что агентство каждый день контактирует с AZAL по данному вопросу.

По его словам, с AZAL ведутся переговоры: "Некоторые иностранные компании с нами в постоянном контакте. Мы будем оказывать им поддержку в открытии новых рейсов. Это усилит поток туристов в Азербайджан".