 Наверх

Госагентство по туризму прокомментировало высокую стоимость авиабилетов в Азербайджане

​Государственное агентство туризма прокомментировало высокую стоимость

Государственное агентство по туризму Азербайджана прокомментировало высокую стоимость авиабилетов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, председатель агентства Фуад Нагиев сообщил журналистам, что агентство каждый день контактирует с AZAL по данному вопросу.

По его словам, с AZAL ведутся переговоры: "Некоторые иностранные компании с нами в постоянном контакте. Мы будем оказывать им поддержку в открытии новых рейсов. Это усилит поток туристов в Азербайджан".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi