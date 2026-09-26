Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Фуад Нагиев призвал инвесторов к долгосрочным инвестициям в туристическую отрасль Азербайджана

    Туризм
    • 26 сентября, 2026
    • 11:53
    Фуад Нагиев призвал инвесторов к долгосрочным инвестициям в туристическую отрасль Азербайджана

    Азербайджан должен быть привлекательной страной не только для туристов, но и для инвесторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, недавно принятая "Государственная программа развития туризма на 2026-2030 годы" обеспечивает более широкую поддержку, которая служит дорожной картой на следующие четыре года.

    "Мы хотим, чтобы Азербайджан стал не только страной, которую выбирают туристы для посещения, но и страной, в которой инвесторы видят долгосрочный потенциал. Поэтому я приглашаю международных инвесторов, партнеров по развитию и частный сектор рассматривать Азербайджан не только как туристическое направление, но и как место для долгосрочных инвестиций", - сказал он.

    Фуад Нагиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Туристическая отраль
    Fuad Nağıyev: "Azərbaycan təkcə turistlər üçün deyil, investorlar üçün də cəlbedici ölkə olmalıdır"
    Fuad Naghiyev: Azerbaijan seeks to attract investors as well as tourists
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей