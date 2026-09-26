Фуад Нагиев призвал инвесторов к долгосрочным инвестициям в туристическую отрасль Азербайджана
- 26 сентября, 2026
- 11:53
Азербайджан должен быть привлекательной страной не только для туристов, но и для инвесторов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, недавно принятая "Государственная программа развития туризма на 2026-2030 годы" обеспечивает более широкую поддержку, которая служит дорожной картой на следующие четыре года.
"Мы хотим, чтобы Азербайджан стал не только страной, которую выбирают туристы для посещения, но и страной, в которой инвесторы видят долгосрочный потенциал. Поэтому я приглашаю международных инвесторов, партнеров по развитию и частный сектор рассматривать Азербайджан не только как туристическое направление, но и как место для долгосрочных инвестиций", - сказал он.