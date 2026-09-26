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    Fuad Nağıyev: "Azərbaycan təkcə turistlər üçün deyil, investorlar üçün də cəlbedici ölkə olmalıdır"

    Turizm
    • 26 sentyabr, 2026
    • 11:38
    Fuad Nağıyev: Azərbaycan təkcə turistlər üçün deyil, investorlar üçün də cəlbedici ölkə olmalıdır

    Məqsədimiz Azərbaycanı təkcə turistlər üçün deyil, investorlar üçün də cəlbedici etməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) sədri Fuad Nağıyev Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) 2-ci günü çərçivəsində təşkil olunan paneldə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "2026–2030-cu illər üçün Turizmin İnkişafına dair yeni qəbul edilmiş Dövlət Proqramı" növbəti dörd il üçün yol xəritəsi verən daha geniş dəstək çərçivəsini təmin edir: "Biz regional infrastruktura investisiyalar, əlavə avadanlıqlar üçün dəstək və çarter hava daşımaları, xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün subsidiyalar, turizmlə bağlı tədbirlərə dəstək, eləcə də mikro və kiçik turizm bizneslərinə dəstək istiqamətində işlərə başlamaq üçün böyük potensial görürük.İnvestorlar üçün bu o deməkdir ki, biz yalnız imkanlar yaratmaq üçün deyil, həm də bu imkanların ətrafında daha əhatəli bir ekosistem formalaşdırmaq üçün çalışırıq".

    O bildirib ki, mühüm prioritetlərdən biri də turizm və istirahət zonalarının inkişafıdır: "Bu zonalar infrastruktur, turizm xidmətləri və destinasiyaların inkişafını bir araya gətirməklə yanaşı, davamlı turizm inkişafı və investisiyalar üçün şərait yaratmaq məqsədi daşıyır. Biz həmçinin lüks, mədəniyyət və qastronomiya turizmində artan imkanlarla yanaşı, beynəlxalq otel şəbəkələri və kurort layihələri üçün də əhəmiyyətli potensial görürük. Azərbaycanın müxtəlif regionları, zəngin mədəni irsi və unikal turizm aktivləri beynəlxalq ziyarətçilər üçün fərqli və yüksək dəyərli təcrübələrin formalaşdırılmasına güclü zəmin yaradır".

    F. Nağıyev əlavə edib ki, Agentlik turizm sənayesi üzrə investorlar, tərtibatçılar və qlobal tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq etməyə hazır və sadiqdir: "Biz Azərbaycanı yalnız turistlərin səfər etmək üçün seçdiyi bir ölkə deyil, həm də investorların uzunmüddətli potensial gördüyü bir ölkəyə çevirmək istəyirik. Ona görə də beynəlxalq investorları, inkişaf tərəfdaşlarını və özəl sektoru Azərbaycana yalnız turizm destinasiyası kimi deyil, həm də uzunmüddətli investisiya destinasiyası kimi baxmağa dəvət edirəm".

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    Fuad Naghiyev: Azerbaijan seeks to attract investors as well as tourists
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