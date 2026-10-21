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    Qazaxıstanın 10 vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Qazaxıstanın 10 vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Qazaxıstanın 10 vətəndaşı 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan universitetlərində oxuyacaq.

    Bu barədə "Report"a Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, iki ölkənin Elm və Təhsil nazirlikləri arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair imzalanmış sazişə əsasən Hökumətlərarası Təqaüd Proqramı (HTP) əsasında baş tutacaq.

    Vurğulanıb ki, həmin tələbələr Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, ADA Universiteti və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında bakalavriat, magistratura və doktorantura pillələri üzrə təhsillərini davam etdirəcəklər.

    Tələbələrin qəbul aldıqları ixtisas proqramları humanitar və sosial elmlər, iqtisadiyyat və idarəetmə, tibb, mədəniyyət və təhsil istiqamətlərini əhatə edir.

    Xarici tələbələr Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi ADA Universiteti Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Azərbaycan Tibb Universitetini Qazaxıstan
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