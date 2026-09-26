Флориан Зенгстшмид: В регионах формируются новые туристические центры

В регионах Азербайджана формируются новые туристические центры.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанского туристического бюро Флориан Зенгстшмид на проходящем в Баку II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

По его словам, дестинации в Азербайджане полностью готовы, кроме того, активизируются природные кластеры в горных районах.

"К примеру, интересные проекты реализуются в Шахдагском туристическом центре. Там же с этого сезона проводятся соревнования Кубка мира FIS. Помимо этого, в стране существуют кластеры здоровья и санаториев, культуры и наследия, а также на освобожденных территориях имеется синтез богатых природных ресурсов, культуры и наследия. То есть и за пределами Баку таких центров немало. Мы же хотим привлечь внимание именно к этим регионам", - сказал Зенгстшмид.