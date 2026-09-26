Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Флориан Зенгстшмид: В регионах формируются новые туристические центры

    Туризм
    • 26 сентября, 2026
    • 12:33
    Флориан Зенгстшмид: В регионах формируются новые туристические центры

    В регионах Азербайджана формируются новые туристические центры.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанского туристического бюро Флориан Зенгстшмид на проходящем в Баку II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

    По его словам, дестинации в Азербайджане полностью готовы, кроме того, активизируются природные кластеры в горных районах.

    "К примеру, интересные проекты реализуются в Шахдагском туристическом центре. Там же с этого сезона проводятся соревнования Кубка мира FIS. Помимо этого, в стране существуют кластеры здоровья и санаториев, культуры и наследия, а также на освобожденных территориях имеется синтез богатых природных ресурсов, культуры и наследия. То есть и за пределами Баку таких центров немало. Мы же хотим привлечь внимание именно к этим регионам", - сказал Зенгстшмид.

    Флориан Зенгстшмид II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Florian Zenqstşmid: "Bölgələrdə yeni turizm mərkəzləri formalaşdırılır"
    Florian Sengstschmid: Azerbaijan develops new tourism centers in regions
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей