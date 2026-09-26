Florian Zenqstşmid: "Bölgələrdə yeni turizm mərkəzləri formalaşdırılır"
- 26 sentyabr, 2026
- 12:17
Azərbaycanın bölgələrində yeni turizm mərkəzləri formalaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmid Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycandakı destinasiyalar tam hazırdır: "Bundan başqa, dağlıq ərazilərdə təbiət klasterlərini aktivləşdiririk. Məsələn, Şahdağ Turizm Mərkəzində maraqlı layihələr həyata keçirilir. Bura həm də bu mövsümdən etibarən FIS Dünya Kuboku yarışlarının keçirildiyi məkandır. Bundan əlavə, ölkədə sağlamlıq və sanatoriya, mədəniyyət və irs klasterləri, həmçinin azad edilmiş ərazilərdə zəngin təbii resursların, mədəniyyətin və irsin sintezi mövcuddur. Yəni Bakıdan kənarda da belə mərkəzlər çoxdur. Biz də diqqəti məhz bu regionlara cəlb etmək istəyirik".